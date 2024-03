(Foto: Reprodução "X" Gabigol)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 15:19 • São Paulo (SP)

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, adotou cautela ao comentar a renovação de contrato com Gabigol, e disse que a situação será resolvida na hora certa. O Rubro-Negro e o staff do camisa 10 vinham conversando sobre uma prorrogação do vínculo, mas as conversas estagnaram nos últimos meses.

Braz revelou incômodo de Gabigol com algumas situações no clube, mas destacou o profissionalismo do atacante com a comissão técnica e diretoria do Flamengo. Desde a chegada de Tite, o camisa 10 perdeu a disputa com Pedro e virou reserva na equipe

- A situação dele vai ser resolvida na hora certa, no momento mais adequado, em breve vai ser resolvido. O Gabriel sempre teve uma boa relação com todos. Em momentos pontuais, depois de tanto tempo aqui no clube, lógico que poderia ter uma situação ou outra, mas cumpre seus deveres e sempre vai ser respeitado por nós. Não temos problema com o Gabriel - comentou Braz.

Após o título da Taça Guanabara, o presidente do Rubro-Negro, Rodolfo Landim, garantiu que Gabigol vai cumprir seu contrato, até o final da temporada, e não planeja se desfazer do atleta em 2024. O camisa 10 pode assinar pré-contrato com qualquer equipe em julho.

No início da temporada, o Corinthians monitorou a situação do atleta e apresentou proposta para tirar Gabigol do Flamengo, mas a diretoria do clube alvinegro entende ter ido até o limite nas tratativas com o Rubro-Negro e desistiu da contratação.