Estrangeiros do Flamengo: os cinco melhores da história

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 10:57 • São Paulo

O Flamengo, um dos clubes mais populares do Brasil, contou com a contribuição de diversos jogadores estrangeiros ao longo de sua história. Esses atletas trouxeram talento e paixão ao clube, encantando a torcida rubro-negra e ajudando a construir a identidade do Flamengo. Vamos conhecer os cinco maiores estrangeiros do Flamengo, que marcaram época e deixaram sua marca em diferentes momentos.

Top 5 melhores estrangeiros do Flamengo

Alfredo Gonzalez

Alfredo Gonzalez, argentino, atuou pelo Flamengo na década de 1930. Jogando como atacante, Gonzalez se destacou por seu faro de gol e sua técnica, ajudando o time a conquistar títulos importantes. Ele foi um dos primeiros estrangeiros a se destacar no clube, e sua presença ajudou a solidificar a força do Flamengo na época. Alfredo Gonzalez é lembrado como um pioneiro entre os estrangeiros que passaram pelo clube.

Giorgian De Arrascaeta

O uruguaio De Arrascaeta é um dos estrangeiros mais recentes a se destacar no Flamengo, chegando ao clube em 2019. Com sua habilidade e visão de jogo, ele se tornou rapidamente um dos jogadores mais importantes da equipe. De Arrascaeta foi fundamental para as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, ganhando o carinho da torcida rubro-negra. Seu estilo elegante e preciso faz dele um dos maiores estrangeiros do Flamengo na era contemporânea.

Dejan Petkovic

Dejan Petkovic, o sérvio de coração rubro-negro, marcou sua passagem pelo Flamengo com momentos inesquecíveis. Em especial, sua atuação na final do Campeonato Carioca de 2001 contra o Vasco, onde marcou o gol do tricampeonato estadual, é lembrada até hoje. Com sua habilidade técnica, Petkovic se tornou um dos maiores estrangeiros da história do Flamengo e é reverenciado pela torcida por sua liderança e personalidade em campo.

Jorge Benitez

O paraguaio Jorge Benitez, que jogou pelo Flamengo na década de 1940, também é um dos estrangeiros que fizeram história no clube. Benitez era um atacante habilidoso e se destacou por sua capacidade de finalização e por sua determinação em campo. Ele ajudou o Flamengo a conquistar títulos importantes e ganhou o respeito da torcida rubro-negra, que o considera um dos grandes estrangeiros do Flamengo.

Narciso Doval

Narciso Doval, o argentino carismático, foi um dos estrangeiros mais populares a vestir a camisa do Flamengo. Atuando entre 1969 e 1975, Doval conquistou a torcida com sua habilidade e energia em campo. Ele marcou 94 gols em 263 jogos e ajudou o clube a conquistar dois Campeonatos Cariocas. Doval é uma lenda entre os estrangeiros do Flamengo, sendo até hoje lembrado com carinho pelos torcedores.

Esses cinco jogadores, cada um com sua contribuição, representam a rica história dos estrangeiros do Flamengo. Eles trouxeram diversidade e talento ao clube, ajudando a construir o sucesso e o legado do Flamengo ao longo dos anos.