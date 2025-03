Após as conquistas da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, o Flamengo fará nos próximos dias as suas estreias no Brasileirão e na Libertadores. Apesar da importância do torneio internacional, Luiz Araújo, atacante rubro-negro, afirmou que o foco total, neste momento, é na partida de sábado contra o Internacional.

- Vamos até a Venezuela para buscar a vitória. No entanto, o mais importante, neste momento, é vencer o Internacional, que será o nosso primeiro adversário no Campeonato Brasileiro. Vamos em busca desses três pontos. Depois, aí sim, pensar neste jogo na Venezuela para iniciarmos a Libertadores com o pé direito - detalhou Luiz Araújo, atacante do Flamengo.

O Flamengo recebe o Colorado no Maracanã às 21h (de Brasília). Posteriormente, na quinta-feira, vai até a Venezuela enfrentar o Deportivo Táchira, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Luiz Araújo em ação pelo Flamengo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Flamengo priorizará alguma competição?

Recentemente, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, afirmou que a equipe irá priorizar, se necessário, a conquista do título Brasileiro (último título foi em 2020). Sobre o tema, Luiz Araújo garantiu que o elenco não se reuniu para definir esse objetivo, mas afirmou que o Rubro-Negro conta com um elenco capaz de brigar por todos os títulos.

- Não teve uma conversa específica sobre qual campeonato é o mais importante. Usando essa camisa todos os campeonatos são importantes. Temos um grande elenco para jogarmos todas as competições. Quanto mais título a gente conseguir, melhor ainda para a nossa torcida. Vamos dar o nosso máximo em todos os campeonatos - afirmou.

