- Ninguém faz teste no Flamengo. São oportunidades. Elas surgem para todos que estão trabalhando, sejam atletas mais experientes ou oriundos da base. Não é a defesa que toma ou faz gol. É um time que é equilibrado. Uma equipe que sabe, conjuntamente, fazer três gols e ter uma média de mais de dois gols por jogo. Com um número altíssimo de finalizações, como a equipe que mais rouba bola dentro do campo do adversário e que bota um volume muito grande. E não toma gol. Faz e não sofre. Esse ponto de equilíbrio que a gente busca.