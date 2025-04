Flamengo finaliza preparação para estreia na Libertadores; veja a provável escalação

O Flamengo finalizou, na manhã desta quarta-feira (2), a preparação para estreia na Libertadores. Na quinta, às 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro encara o Deportivo Táchira, da Venezuela, no estádio Pueblo Nuevo de San Cristóbal. A partida será pelo Grupo C da competição, que também conta com Central Córdoba (ARG) e LDU (EQU).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Por conta da logística da viagem para a Venezuela, o treinamento deste quarta foi logo no início da manhã. Os jogadores chegaram ao Ninho do Urubu por volta das 7h.

A saída da delegação rubro-negra para o aeroporto será às 11h. A chegada em San Cristóbal está marcada para as 20h.

Treino do Flamengo antes da estreia na Libertadores (Foto: Gilvan de Souza /CRF)

Provável escalação do Flamengo

O técnico Filipe Luís não contará com Danilo, Arrascaeta e Pedro. Gerson, com dores na coxa esquerda, é dúvida. Dessa forma, o Flamengo deve estrear na Libertadores com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro, Pulgar, De la Cruz e Luiz Araújo; Plata (Luiz Araújo), Michael e Bruno Henrique.

continua após a publicidade

Confira os jogos do Flamengo na Libertadores 2025

Jogo Data Horário (de Brasília) Onde assistir Deportivo Táchira x Flamengo 03/04 21h30 Disney+ Flamengo x Central Córdoba 09/04 21h30 Paramount e Globo LDU x Flamengo 22/04 19h Disney+ Central Córdoba x Flamengo 07/05 21h30 Paramount e Globo Flamengo x LDU 15/05 21h30 Disney+ Flamengo x Deportivo Táchira 28/05 21h30 Disney+ e Globo

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real