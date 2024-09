Léo Pereira retorna, e Flamengo conta com a volta de mais três jogadores contra o Bahia

Léo Pereira retornou aos treinamentos, nesta sexta-feira(6) (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 20:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O ano de 2024 do Flamengo tem sido marcado por inúmeras lesões. No entanto, o Departamento Médico, atualmente cheio, busca esvaziá-lo pela metade durante a Data Fifa. Um já foi: Léo Pereira. Nesta sexta-feira (6), o zagueiro retornou as atividades, após se recuperar de uma entorse no joelho esquerdo.

Visando a decisão contra o Bahia, na próxima quinta-feira (12), às 21h45 (de Brasília), no Maracanã, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil, o clube corre para entregar mais três jogadores ao técnico Tite. Gabigol, Arrascaeta e De la Cruz, ainda não retornaram aos treinamentos com bola, mas têm chances de voltar a tempo.

Atual camisa 99 do Flamengo, Gabigol está fora desde a vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar no Maracanã, no dia 15 de agosto, quando lesionou a coxa direita. No jogo seguinte, o meia Arrascaeta sentiu um desconforto na coxa esquerda, durante a goleada por 4 a 1 sofrida para o Botafogo, pelo Brasileirão. E o uruguaio De La Cruz machucou a coxa direita no dia 28, no 1 a 0 sobre o Bahia na Fonte Nova.

Departamento Médico e Comissão Técnica acreditam que os três jogadores voltem a treinar com bola nos próximos dias e sejam reintegrados ao elenco no início da próxima semana.

Gabigol e Arrascaeta devem voltar ao time titular contra o Bahia, pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)