Zagueiro artilheiro: Léo Ortiz, xerife rubro-negro, volta a decidir pelo Flamengo

A vitória do Flamengo diante do Atlético-MG por 1 a 0 na noite deste domingo (27), pelo Brasileirão, contou com mais uma grande atuação de Léo Ortiz, que marcou o gol do triunfo no Maracanã. O zagueiro, aliás, que esteve nas últimas convocações da Seleção Brasileira, já mostrou que é importante não só lá atrás, mas também no ataque.

continua após a publicidade

➡️ Primeiro encontro com a torcida: Flamengo apresenta Saúl e Emerson Royal no Maracanã

Esse foi o sexto gol de Léo Ortiz com a camisa do Flamengo, o quarto esse ano. Na equipe de Filipe Luís, o xerife rubro-negro se tornou uma arma secreta nas jogadas aéreas (bem, nem tão secreta).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Léo Ortiz foi comemorar com a torcida no Setor Norte

Com o Flamengo atacando à esquerda das cabines de rádio do Maracanã, ou seja, para o Setor Norte (parte em que a torcida do Flamengo fica localizada em sua maioria), Léo Ortiz foi comemorar o gol com os rubro-negros.

continua após a publicidade

Léo Ortiz na comemoração do gol do Flamengo contra o Atlético-MG (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Gol de Léo Ortiz levou o Rubro-Negro para a liderança do Brasileirão

O tento de Léo Ortiz no Maracanã, em um jogo que contou com muitas reclamações da atuação da arbitragem, fez com que o Flamengo voltasse ao topo da tabela. Afinal, com a derrota do Cruzeiro para o Ceará, o Rubro-Negro passou o time mineiro na classificação e assumiu a primeira posição.

Léo Ortiz também foi destaque com a bola nos pés

Não foi apenas na bola aérea que Ortiz chamou a atenção contra o Atlético-MG. O camisa 3 do Flamengo também foi muito bem quando acionado para levar a bola para o campo de ataque. Ainda no primeiro tempo, o defensor deu uma arrancada ao ataque, quebrando linhas do sistema defensivo adversário. Os torcedores aplaudiram Ortiz.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real