Leitura de jogo de Filipe Luís é elogiada pela torcida do Flamengo: ‘Gênio máximo’

Filipe Luís no comando do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 18:26 • Rio de Janeiro

Filipe Luís, treinador do Flamengo, foi bastante elogiado pelas mudanças feitas no time contra o Corinthians, jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil.



A partida estava 0 a 0, quando o time se viu no desafio de se classificar, fora de casa, com um jogador a menos. Bruno Henrique foi expulso após falta violenta em cima de Matheusinho, ex-Flamengo.

O técnico trocou Gabigol por Fabrício Bruno e forçou o Corinthians a jogar mais por fora do campo. Nessa maneiro, a equipe paulista teve dificuldade, já que não estão acostumados a atuar dessa maneira.



Nas redes sociais, a leitura de jogo de Filipe Luís foi bastante exaltada.



Confira: