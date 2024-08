Landim dá declaração surpreendente sobre renovação de Gabigol com o Flamengo

Landim comentou sobre a renovação com Gabigol (Foto: Reprodução/Twitter)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 18:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, voltou a se pronunciar sobre a renovação com Gabigol. O dirigente reforçou a importante do ídolo rubro-negro, mas afirmou que não vai tomar uma decisão por gratidão.

O problema é que a responsabilidade é minha, e eu vou lá assinar um contrato com o Gabigol de cinco anos com ele tendo um desempenho muito inferior ao que ele teve nos primeiros anos de Flamengo? Nessa hora, eu sei que a gente mexe com o lado da idolatria do jogador, o torcedor às vezes fica irado, mas não é ele que faz as contas do clube, não é ele que tem que pagar o salário no fim do ano. Sei que isso gera um desgaste muito grande para o administrador, mas, cara, sinto muito. Eu não estou sentado naquela cadeira para tomar decisão em cima de gratidão que tenho por ninguém — afirmou Landim

Landim também reforçou a importância de Gabigol para o Flamengo. Por outro lado, o presidente fez ponderações com situações que durante o processo de renovação. Por exemplo, o atacante quer um vínculo por mais cinco temporadas.

- A gente fez uma pesquisa para verificar quem era o maior ídolo da história do Flamengo. O Zico ganhou, e o Gabigol ficou em segundo lugar. Para essa nova geração e talvez para pessoas que não viram o Zico jogar, ele é o maior ídolo. Dizer para mim que ele foi importante para a história do Flamengo, vocês estão pregando para convertido (risos). Não adianta, estou convicto disso. Qual é o problema? Cara, como gestor, sua tomada de decisão é em cima da perspectiva que você vai ter - considerou o presidente do Flamengo. E lembrou de anos anteriores:

- A gente estava negociando com ele, e o grande problema no qual a gente esbarrou é que no ano de 2023 o desempenho técnico dele foi muito inferior ao dos anos anteriores. E ele queria um contrato de cinco anos com o Flamengo.

- Meu papel na verdade é o seguinte: Gabigol está pedindo isso. Se eu tiver que pagar isso para ele, será que tem outro jogador que, por tudo que está demonstrando, que pode desempenhar melhor? Não tenho problema nenhum de tomar essa decisão.

No que depender de Landim, Gabigol permanece no Flamengo. Em entrevista ao Charla Podcast, o presidente rubro-negro reafirmou o desejo para o atacante ficar no clube.

- A gente quer que ele continue no Flamengo, a gente fez uma proposta para ele. A gente, depois de tanto tempo conversando, chegou numa proposta que é o nosso teto. E de tempo também. Entendo o lado dele, mas ele tem que entender o lado do Flamengo também. Acho que, pela comunhão dele com a torcida, faça com que ele queira cair para o lado de querer ficar no Flamengo.

Gabigol tem poucos minutos sob o comando de Tite (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Em 2024, Gabigol tem 21 jogos com a camisa do Flamengo. Ao todo, o atacante marcou quatro gols e deu uma assistência.