Presidente do Flamengo, Landim revela planos para o Maracanã com novo estádio

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 17:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim revelou os planos do Flamengo para o Maracanã com a construção de seu novo estádio. O cartola afirmou que não descarta usar o templo do futebol.

- Se a gente for ver todos os estádios do Brasil, são estádios em que a você joga 30 e poucas datas por ano em média. Aqui no Maracanã é o contrário, são 70 datas, setenta e poucas datas. Vamos continuar tendo demandas do Flamengo aqui, tenho falado sempre que eu imagino que o Maracanã é o estádio perfeito para os clássicos regionais. Os do Fluminense já serão aqui porque ele é o nosso parceiro no Maracanã. Só aí já tem alguns jogos a mais.

Flamengo e Fluminense venceram a concessão para administrar o Maracanã pelos próximos 20 anos. Nesse sentido, Landim também explicou como ficará a parceria entre os clubes mesmo com a nova arena na região do Gasômetro.

- A gente tem um acordo existente e vai manter a nossa participação no Maracanã, independentemente de a gente ter o nosso estádio. Uma coisa é administrar o estádio junto com o Fluminense, outra coisa é ter todos os seus jogos mandados aqui no Maracanã.

O Flamengo comprou o terreno na região do Gasômetro para a construção de sua nova casa, embora não haja previsão de conclusão do novo estádio. No entanto, a ideia do clube é usar o Maracanã de forma pontual no futuro.