Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Na última quarta-feira (14), o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, participou do podcast "Mundo GV". Ao ser perguntado se Michael, jogador do Al Hilal, seria o principal nome para repor Everton Cebolinha, que rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e está fora do restante da temporada, Landim não descartou a possibilidade de contratar o ponta-esquerda.

- A gente não pode falar número e não pode falar nome. Vamos dizer que há um alinhamento de pensamento entre torcedores e gestores do clube. É sempre uma possibilidade, saiu num momento que era importante na carreira dele. Pode acontecer. O Gerson saiu e voltou.

Passagem pelo Flamengo

Após um início complicado em 2020 - momento em que o jogador revelou ter passado por problemas psicológicos -, Michael caiu nas graças da torcida e terminou a sua passagem pelo Rubro-Negro, sendo o principal nome do clube em 2021.

O xodó da Gávea disputou 105 partidas, marcou 23 gols e conquistou seis títulos: um Brasileirão, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois estaduais.

Vale lembrar que Michael, de 28 anos, tem contrato com o Al Hilal até junho de 2025. Entretanto, o jogador e seus representantes definirão o seu futuro, após a final da Supercopa da Arábia Saudita, que acontece no próximo fim de semana, visto que o clube saudita já informou que não pretende permanecer com o atleta para o restante da temporada.