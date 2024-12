O Jogo das Estrelas, tradicional evento de Zico no final do ano, está marcado para sábado (28), às 18h30 (de Brasília). Nesta quinta-feira, dois jogadores do Flamengo foram confirmados para a confraternização: Wesley e Fabrício Bruno. David Luiz, que deixará o clube no fim do ano, também estará presente. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo define grupo que irá disputar os primeiros jogos do Campeonato Carioca; confira

O evento completa 20 anos em 2024. Assim, Zico preparou uma série de atrações. Além de grandes nomes do futebol internacional, como o espanhol Michel Salgado, o português Ricardo Quaresma, o holandês Patrick Kluivert e o alemão, nascido no Brasil, Kevin Kurányi, o Jogo das Estrelas contará com o grupo italiano Double You como atração para o show de abertura.

Veja outros nomes confirmados para o Jogo das Estrelas: Júnior, Júlio César, Aldair, Mozer, Ronaldo Angelim, Athirson, Petkovic, Ramires, Zé Roberto (meia), Zé Roberto (atacante), Adriano, Sávio, Djalminha, Toró, Thiago Neves, Grafite, Paulo Nunes, Gamarra, Sorín, Denílson, Marlon Freitas, Claudinho, Renato Gaúcho, Rodrigo Caio e Bolasie.

continua após a publicidade

Wesley, destaque do Flamengo, irá disputar o Jogo das Estrelas (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Valor dos ingressos

Os ingressos variam de R$ 50 e R$ 100 (inteira). Os torcedores podem comprar as entradas na bilheteria do Maracanã e em algumas lojas do Flamengo, como na sede social da Gávea e no Barra Shopping.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira os horários das atividades do Jogo das Estrelas

14h00 - Abertura dos portões

16h00 - Jogo dos Artistas

18h00 - Show de Abertura

18h30 - Jogo das Estrelas

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real