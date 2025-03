Imperadores Rubro-Negros: ‘Chegou a hora de mudar de patamar’, afirma presidente

A Imperadores Rubro-Negros, escola de samba ligada à torcida do Flamengo, desfile na Intendente Magalhães na noite desta sexta-feira (7), pela Série Bronze do Carnaval carioca. O Lance! entrevistou Serginho Aguiar, presidente da agremiação, que detalhou o enredo em homenagem à Mãe Edelzuita de Oxaguiã.

Segundo Serginho, que no Grupo Especial representou Laíla no desfile da Beija Flor, a homenagem da Imperadores Rubro-Negros surgiu de forma inesperada. Além disso, ele reforçou a importância do combate aos ataques aos templos religiosos.

- A homenagem surgiu de maneira inesperada. Na realidade, não conhecia a história da mãe de Santo. Tinha que ser a Imperadores pra fazer essa homenagem. Fomos muito bem recebidos, é uma gratidão recíproca - iniciou o sambista.

Último ensaio técnico da Imperadores Rubro-Negros (Foto: Divulgação)

- É um tema muito atual, até mesmo com o lado negativo dos ataques aos templos religiosos, mas sabemos que ser livre para expressar sua religiosidade não tem preço. E essa temática faz parte da minha vida. Não focar somente no futebol, é fazer diversidade o tempo inteiro. Vamos fazer a nossa parte com muito carinho e amor. Nossa escola está muito unida e feliz, chegou a hora de mudar de patamar - completou.

Ligação entre samba, carnaval e futebol

As cores da Imperadores, que será a oitava escola a desfilar nesta sexta, enaltece e reforça a identificação da escola com o Flamengo. Aliás, é a primeira agremiação de samba rubro-negra. Entretanto, Serginho reforça que a escola é de todos, ultrapassando o aspecto futebolístico.

- A relação é muito boa, mas são vertentes diferentes. Flamengo é o mundo interior, nós somos um grão de areia, mesmo considerando que nascemos grandes, tipo filhote de elefante, mas na certeza de fortalecer as bases pra fomentar o que temos de melhor, que é a alegria e o profissionalismo. Somos uma escola de todos, independente de futebol. Somos Carnaval - afirmou.

Bandeira da Imperadores Rubro-Negros (Foto: Divulgação)

Confira o samba da Imperadores Rubro-Negros 🔴⚫🥁

Epa babá!

É noite de sexta-feira

Desata o nó, cabeça fresca, babá

Mesmo destino do Itã

Foi por menininha catulada

Yaô é consagrada, filha de Oxaguian

Empunha a espada afiada (é de Elegibô)

Missão desde menina

Cuidar do Otá de Xangô

O Igbin aponta o caminho do Ilê Obá N’lá

Filosofia assentada

Aos pés de Iroko e NoIgbá

No Olubajé (ô, Olubajé!)

Iyá ensina a partilhar…

Bota o dedo na ferida

Contra toda injustiça

Mostra como guerrear!

Pelo povo de terreiro (mãe de vida e axé)

Sempre foi linha de frente (acolheu filho de fé)

Do valango a memória

Resgata sabedoria

Ancestralidade, o mistério na terrina

Emoriô! Emori pa ô!

Te ofereço kará e acaçá!

Sua história é vitória a guiar!

Sua história é vitória a brilhar!

Oni saurê! Levo prata e caurins

A quem governa o meu ori!

Edeulzuita traz águas de Oxalá

Imperadores firma o Ijexá!

Composição: Renne Barbosa, Gabriel Simões, Mateus Pranto, Daniel Paixão, Alexandre Moniz , Romeu D' Malandro, Santos e Herval Neto.

Quem é Mãe Edelzuita de Oxaguiã

Natural de Salvador, Edelzuita de Lourdes Santos, chegou ao Rio de Janeiro em 1968, quando abriu a sua casa de santo. Iimportante figura religiosa e liderança no candomblé, reconhecida como sacerdotisa de Oxaguiã, ela é representante atuante no governo federal. Em 2007 se formou em Direito. No ano anterior, por intermédio do deputado estadual Paulo Ramos, sancionou lei que oficializou o Dia das Tradições e Raízes de Matriz Africanas e Nações do Candomblé em Âmbito Estadual.

Mãe Edelzuita de Oxaguiã (Foto: Reprodução)

Além disso, em 1977, fez parte do elenco do filme: A Força de Xangô, ao lado de Grand Otelo, Elke Maravilha, Ivone Lara.

