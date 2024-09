Ídolo do Flamengo detona diretoria e critica Tite: ‘Inacreditável’

Pressão em cima de Tite é cada vez maior no Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 18:30 • Rio de Janeiro

Goleiro do Flamengo no título mundial de 1981, Raul Plassmann fez fortes críticas ao departamento de futebol do clube. Em entrevista à ESPN, o ídolo rubro-negro detonou algumas atitudes da diretoria e ressaltou que eles acabam refletindo dentro de campo.





Raul em ação pelo Flamengo em 1980 (Foto: Reprodução)



"O Flamengo está bem na parte financeira, mas vejo um Flamengo muito mal administrado no lado do futebol. Se tem uma equipe capacitada e competente nas finanças, tem um time muito fraco para administrar o futebol. As decisões tomadas foram erradas, e as consequências foram grandes, mesmo com algum sucesso, ganhou duas Libertadores. O time de 2019 era para ter sido campeão do mundo. Foram atitudes amadoras do time que dirige o futebol, o departamento é fraco. Não acompanha tudo que tem de bom no Flamengo. É uma pena", lamentou o ex-goleiro.

"O time fora de campo é responsável pelo dentro, é ele quem diz quem vai estar dentro. É o único senão. O retrato do time em campo é o retrato do departamento de futebol que comanda. Time de altos e baixos, inseguro, faz um jogo bom, no outro dia, jogo ruim. Você pode me dizer: 'o time muda muito'. Não interessa. No futebol, por mais que você mude, o time tem um temperamento. Nós também mudávamos na nossa época, só jogamos com aquele time que foi campeão mundial três vezes. Mas o temperamento do time era um só. Uma coisa ou outra diferente, mas o clima era o mesmo. Esse time não, troca um jogador, e oscila muito", acrescentou.



Um dos maiores nomes da história do clube na posição, Raul também também não poupou críticas ao rodízio de goleiros adotado por Tite no Flamengo. Desde o início do ano, o treinador vem utilizando Matheus Cunha nos jogos da Copa do Brasil e Rossi nas outras competições.

"Vou dizer uma coisa aqui: parece uma coisa… Não vou nem falar infantil, porque infantil tem seu timing, tem seu valor. Não quero depreciar. É inacreditável, inacreditável ele fazer um revezamento. Se fizesse com um motivo forte, é aceitável, mas você trocar um goleiro? Eu sei que você sabe, mas só para a gente lembrar: o cara que faz o gol é importantíssimo, pode levar ao título… Mas você também pode ser campeão mundial com um 0 a 0. O gol é importante ser defendido também. É mais importante defender do que marcar", disse o ídolo rubro-negro.



Eliminado da Libertadores na última quarta-feira (26), o Flamengo ainda tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em disputa. No entanto, está 11 pontos atrás do líder Botafogo no torneio de pontos corridos.