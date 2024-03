Gerson retorna ao CT do Flamengo, mas deve perder início da Libertadores

Gerson deve desfalcar o Flamengo no início da fase de grupos da Libertadores (Foto: Felipe Duest/Pera Photo Press/Gazeta Press)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafael Oliva • Publicada em 14/03/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Em processo de recuperação após realizar uma cirurgia no rim, Gerson retornou ao centro de treinamentos do Flamengo, mas deve perder o início da fase de grupos da Copa Libertadores.

O meia, que reassumiu a camisa 8 após a saída de Thiago Maia, foi submetido a uma pieloplastia para corrigir uma estenose no ureter. Segundo Bruno Benigno, urologista do Hospital Oswaldo Cruz, o tempo de recuperação é de, no mínimo, 45 dias.

- O prazo de recuperação depende da atividade física do atleta. Para atividades intensas, com risco de impacto, o tempo de recuperação varia de 45 dias a dois meses, dois meses e meio - revelou o profissional.

Portanto, Gerson não estará à disposição da comissão técnica da equipe carioca para as primeiras partidas do torneio continental, que começa no dia 3 de abril.

Capitão do Flamengo de Tite, o meio-campista acumula seis gols e 12 assistências em 66 partidas desde que retornou à Gávea.

CONFIRA DETALHES DA CIRURGIA DE GERSON

Como funciona uma a cirurgia de pieloplastia?

- Pieloplastia é um procedimento cirúrgico que significa a reconstrução do sistema que drena a urina, filtrada pelo rim e tem que ser direcionada para o ureter, o tubo que liga o rim à bexiga. A pieloplastia trata o estreitamento deste canal. É uma reconstrução de um canal que está em formato de ampulheta.

Ela pode ser feita de três formas, de forma aberta, tradicional, por cortes. Por cortes pela laparoscopia, através de furos, ou com laparoscopia robótica, um método mais moderno e preciso".

Possíveis dificuldades no retorno às atividades

- 10 a 20% dos pacientes em casos congênitos apresentam casos leves, e o diagnóstico não é feito na infância, e o paciente descobre na fase adulta a estenose de JUP.

Ele pode ter cólica renal, náusea, infecção urinária, vômito, formação de pedras no rim. Assim o paciente é direcionado para tratamento cirúrgico, que é a pieloplastia. Não existe medicação ou tratamento alternativo que faça a correção desta condição sem a necessidade de intervenção cirúrgica.

Gerson, meio-campista do Flamengo, foi realizou uma cirurgia no rim (Divulgação/Flamengo)