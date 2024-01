- Sou novo ainda, mas com tempo no profissional. Já consolidado. Está sendo muito importante essa fase que estou começando a viver agora. Ser líder não é fácil, mas é uma coisa que fui aprendendo com o meu jeito de ser. Agradeço à diretoria, ao professor e toda a comissão pela oportunidade, pois é um sonho estar jogando no meu clube de coração tendo a oportunidade de usar uma braçadeira de capitão, que mostra que minha liderança está no caminho certo. Ser um líder não é só usar uma braçadeira, você é líder no seu dia a dia, com a forma como você treina, com a sua dedicação. Cada dia vou melhorando mais nisso. Sempre fui um cara dedicado, com vontade de aprender e isso foi cada vez mais me deixando mais maduro no futebol.