Gabigol mantém esperança por renovação no Flamengo

Gabigol em ação pelo Flamengo em partida contra o Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 20/05/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol mantém desejo de continuar no Flamengo e, apesar de polêmica por ter vestido camisa do Corinthians, acredita que nada mudou no processo de renovação. Em entrevista ao "Uol Esporte, o atacante reafirmou sua vontade de seguir no Rubro-Negro e declarou seu amor ao clube. O contrato do agora camisa 99 se encerra em dezembro deste ano.



- Eu acho que não muda o cenário. É uma coisa conversada pelos dois lados. Eu nunca gosto de conversar sobre isso (renovação), porque pode colocar as minhas palavras de forma errada e criar uma crise que não acho que seja certo. Não gosto quando as pessoas falam, principalmente as que não sabem a verdade. Eu acho que isso vai ser resolvido da melhor maneira possível. Todo mundo sabe e não é escondido de ninguém que eu quero muito ficar no Flamengo - declarou Gabigol.

- Não falo isso porque está acontecendo isso agora. As pessoas que vivem ao meu redor, que me conhecem, sabem do meu amor pelo Flamengo. Tenho certeza que não é uma foto, não é um erro, que vai apagar a nossa conexão. Principalmente com a torcida do Flamengo. Sendo bem sincero, já ganhei muitas coisas aqui, fui muito feliz. Vivi coisas maravilhosas, coisas tristes também. Sempre foi uma relação de amor e ódio. Mas verdadeira. É isso o que eu sinto deles. Quando eles levantaram a bandeira para mim na questão do doping, foi o melhor dia da minha vida, além dos títulos - completou o jogador.

Gabigol foi punido pela diretoria após ter foto vestindo camisa do Corinthians circular nas redes sociais. O atacante perdeu o direito de usar o número 10 no Rubro-Negro e foi multado em 10% do salário. Com contrato até o fim do ano, as conversas por uma renovação estão congeladas há meses por conta de desacordos entre diretoria e atleta. No início de abril, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, teve mensagem vazada, na qual reclamava dos valores pedidos por Gabriel.

- Não estamos abrindo mão, só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal, não tenho dúvida disso - disse Landim, em grupo de WhatsApp, sobre renovação com Gabigol.

Gabigol cumprimenta torcida antes de partida entre Flamengo e Amazonas; jogador afirma querer renovação com o clube (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

