Gabigol, do Flamengo, terá veredito por tentativa de fraude em antidoping; veja possíveis punições

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Atacante do Flamengo, Gabigol viaja nesta quarta-feira (5) à Suiça para participar presencialmente da audiência, que irá julgar de maneira definitiva a tentativa de fraude em exame antidoping por parte do jogador.

Na Europa, Gabigol estará acompanhado do gerente de saúde e alto rendimento do Rubro-Negro, Márcio Tannure, que estava presente na coleta de urina, em abril do ano passado, no Ninho do Urubu. O advogado Bichara Neto, representante do atleta, também estará presente para sustentar a defesa.

A audiência de julgamento, que acontece em Lausanne, na Suíça, está marcada para começar no início da tarde no horário local. A sentença será definida pelos mesmos três árbitros que concederam o efeito suspensivo a Gabigol anteriormente.

No entanto, assim como ocorreu no efeito suspensivo, que permitiu ao atacante retornar aos gramados, o resultado do julgamento não deverá ser anunciado na sexta-feira (7). Sem data marcada para o anuncio da decisão, as partes serão notificadas pela secretaria do tribunal.

No julgamento da Corte Arbitral do Esporte (CAS), Gabigol tem duas opções: ser absolvido em definitivo das acusações ou cumprir a pena prevista pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), que sentenciou o atacante a dois anos de suspensão.

Vale lembrar que a punição começou a valer na data do exame, realizado no dia 8 de abril de 2023. Portanto, caso a pena seja mantida, Gabigol só poderá retornar aos gramados em abril de 2025.

