Na quarta-feira (8), o Flamengo atropelou o Palmeiras e venceu o duelo por 3 a 0, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma cena que marcou o embate foi a conversa entre Gabigol e Leila Pereira, que, inclusive, virou brincadeira do atacante com jornalistas na zona mista.