Façam um pequeno exercício e reflitam sobre quanta falta farão esses 20% do total dos direitos de transmissão ao longo do tempo. O cadafalso do amanhã foi erguido sob aplausos de boa parte dos torcedores que consideravam que fazer oposição a um rival é mais importante do que pensar no próprio bolso. O futuro é implacável. Os valores, divididos ao longo dos anos, representam menos de R$ 4 milhões. Se tentarmos avaliar com benevolência e multiplicarmos a parcela por cinco, teríamos um projetado de R$ 20 milhões anuais. O dinheiro, meus amigos, ele não aceita desaforos.