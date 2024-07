Gabigol marca o gol que deu a vitória para o Flamengo em Brasília. (Marcelo Cortes/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 23:51 • Rio de Janeiro

A partida entre Flamengo e Criciúma, neste sábado (20), no Mané Garrincha, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi recheada de polêmicas de arbitragem. A principal dela foi o segundo pênalti marcado a favor do Rubro-Negro, quando um jogador do Tigre chuta uma segunda bola em campo.

O que aconteceu?

Barreto, volante do Criciúma, chutou uma segunda bola, arremessada pela torcida do próprio Flamengo, e atrapalhou o ataque Rubro-Negro. O árbitro assinalou pênalti e deu amarelo para o jogador. Gabigol, que completou seu sétimo jogo com a camisa do Fla neste Brasileiro, bateu o pênalti e virou a partida em Brasília. Confira o lance!

Agora, o torcedor que jogou a bola de volta para o campo, considerado o 'herói flamenguista', compartilhou um vídeo nas redes sociais, do momento em que arremessou o objeto no campo, ocasionando no pênalti que deu a vitória para o Flamengo.

Em conversa com o Lance!, o torcedor Ed Alves revelou que não esperava a repercussão do gesto, e já ganhou milhares de seguidores nas redes sociais.

Gabigol atua pela sétima partida pelo Flamengo no Brasileirão e não pode mais jogar por nenhum time brasileiro nesta temporada. (Marcelo Cortes/ Flamengo)

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Criciúma

Brasileirão - 18ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 20 de julho de 2024, às 16h

📍 Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

⚽ Rodrigo, aos 35' (CRI) e Pedro, aos 76' (FLA) e Gabigol, aos 89' (FLA)

🅰️ De Arrascaeta (FLA)

⚽ESCALAÇÕES:

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Cebolinha e Pedro.

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencatti)

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Newton, Barreto, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes); Arthur Caíke e Allano.

