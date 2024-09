Flamengo x Bahia: prefeitura do Rio monta esquema especial para jogo no Maracanã

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (Foto: Prefeitura Rio/Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 09:38 • Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio de Janeiro montou uma operação especial para o jogo desta quinta-feira (12), entre Flamengo e Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil, que acontece às 21h45, no estádio do Maracanã. CET-Rio, Comlurb, Guarda Municipal e Secretaria de Ordem Pública farão ações especiais no entorno do estádio.

Enquanto isso, o Centro de Operações intensificará o monitoramento nas ruas próximas ao palco da partida com câmeras. O efetivo total empregado pela Prefeitura do Rio é de, aproximadamente, 400 agentes.

Segundo o documento da Prefeitura do Rio, a Companhia de Engenharia de Tráfego contará com 60 agentes e apoiadores de tráfego, 07 veículos operacionais e 12 motocicletas que estarão empenhados na orientação do trânsito.

A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) vão atuar com 195 agentes no esquema operacional para o jogo entre Flamengo e Bahia. O início dos trabalhos serão a partir das 16h45, com foco no ordenamento urbano, fluidez de trânsito e no combate ao estacionamento irregular nos arredores do estádio.

Na questão da limpeza, os serviços da Comlurb serão realizados na área externa e em todo o entorno do local, inclusive com ponto de limpeza na Praça da Bandeira, em três turnos, antes, durante e depois do jogo. O planejamento operacional prevê a presença de 96 profissionais, sendo 85 garis.