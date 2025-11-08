Mauro Cezar aponta erro de Filipe Luís no Flamengo: 'Ele precisa do jogador'

O jornalista Mauro Cezar apontou um erro no trabalho de Filipe Luís, no Flamengo, em vídeo publicado nesta sexta-feira (7). O Rubro-Negro empatou no meio da semana e viu o Palmeiras se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Com Pedro lesionado e Gonzalo Plata suspenso, aumentam as dúvidas de Filipe Luís para o comando do ataque do Flamengo. Para Mauro Cezar, o treinador errou ao tirar Juninho dos relacionados.

➡️Torcedores do Flamengo pedem contratação de jogador após Palmeiras x Santos

- O Juninho caiu de rendimento, se abateu, e o Filipe Luís simplesmente não relaciona. Eu acho que aí reside um erro do técnico. Ele precisa do jogador, agora mais do que nunca. Bruno Henrique nessa situação. O Plata é um cara que não chuta e não faz gol - analisou Mauro Cezar em canal pessoal no Youtube.

continua após a publicidade

➡️Sormani sugere placar ao Flamengo contra o Santos: 'Pensem nisso'

Filipe Luís em São Paulo x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Filipe Luís defende elenco do Flamengo: 'Assumo todo tipo de culpa'

O empate em 2 a 2 com o São Paulo fez com que o Flamengo deixasse dois pontos importantes na disputa pelo tútulo do Brasileirão. Mesmo após o resultado amargo desta quarta-feira (5), Filipe Luís enfatizou sua confiança no elenco e assumiu a responsabilidade.

— Eu, como treinador, quando os jogadores dão tudo pela equipe, se entregam, jamais vou apontar o dedo para nenhum deles. Acredito muito nos meus jogadores, na minha equipe. Estou aqui para assumir todo tipo de culpa pelos erros que eles tenham cometido — disse Filipe Luís após o empate do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Sobre a perda de pontos em alguns jogos, Filipe Luís, técnico do Flamengo, reiterou o objetivo de ser campeão brasileiro, mas classificou os erros como letais.

— Campeonato de pontos corridos no momentos mais importantes, de mais pressão, é claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão letais porque cada ponto que a gente perde ficamos mais longe do nosso objetivo que é ser campeão — analisou o treinador.