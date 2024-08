Flamengo tem queda de aproveitamento sem De La Cruz; meia é desfalque contra Palmeiras

Flamengo tem queda brusca de desempenho sem De La Cruz em campo (Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos principais jogadores do Flamengo em 2024, De La Cruz não enfrenta o Palmeiras no duelo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O meia segue no Rio de Janeiro para tratar um trauma no joelho direito.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

A ausência do camisa 18 será sentida na equipe de Tite, uma vez que o atleta faz uma grande temporada. Com o uruguaio em campo, o Rubro-Negro possui 79,7% de aproveitamento com apenas três derrotas em 28 partidas disputadas.

Por outro lado, o Flamengo tem apenas 60,4% de aproveitamento quando De La Cruz não entra em campo, o que representa uma queda brusca. Por conta disso, a ausência do meia será muito sentida no Allianz Parque.

No jogo de ida, o atleta teve um papel fundamental na construção da vitória por 2 a 0 no Maracanã com uma assistência para o gol marcado por Luiz Araújo. Na temporada, o jogador também possui dois gols, quatro passes decisivos para que seus companheiros balancem as redes, além de ser uma peça muito intensa na dinâmica e forte nas bolas paradas.

Tite busca solução no Flamengo sem De La Cruz para avançar na Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O Flamengo possui uma vantagem considerável para encarar o Palmeiras fora de casa em busca de uma classificação às oitavas de final. Embora tenha um aproveitamento mais baixo sem De La Cruz em campo, a equipe de Tite somou oito vitórias e cinco empates nas 16 partidas feitas sem o camisa 18, que são resultados satisfatórios para avançar de fase.

Naturalmente, o comandante deve optar pela entrada de Allan ao lado de Pulgar, Gerson e Arrascaeta no meio de campo. Com isso, o Rubro-Negro deve ganhar mais consistência defensiva em um duelo que pode perder por até um gol de diferença para alcançar as quartas de final.