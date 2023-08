No último domingo (20), o Flamengo venceu o Coritiba de virada por 3 a 2, no Estádio Couto Pereira. Após o triunfo, o elenco recebeu folga na segunda-feira (21), e se reapresentou ao Ninho do Urubu nesta terça-feira (22). As atividades tiveram uma novidade: a presença de David Luiz no campo com os jogadores.