Na época em que a partida foi disputada, o delegado do jogo definiu o gramado do Maracanã como: "regular, devido ao uso excessivo, o campo tem áreas bastante afetadas, as linhas de marcação excedem a medidade de 12 cm e se aprofundaram, ficando abaixo do nível da grama". Agora, houve a oficialização da advertência pelos mesmos motivos.