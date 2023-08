É válido destacar que a inatividade do Maracanã não irá interferir na disputa da final da Copa do Brasil. Ainda que o Flamengo fique com o mando de campo do jogo de ida, marcado para o dia 17 de setembro, a realização da partida será no Estádio Jornalista Mário Filho. O outro duelo contra o São Paulo está marcado para 24 de setembro.