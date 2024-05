Flamengo se aproxima de projeto do estádio próprio

Centro de Treinamentos do Flamengo, o Ninho do Urubu (Foto: Divulgação/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 06:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Diretor de Relações Externas do Flamengo, Cacau Cotta deu detalhes do projeto do clube para a construção do estádio próprio. Após o Futebol Solidário, partida beneficente em prol do Rio Grande do Sul, o dirigente atualizou a situação e prometeu que os planos sairão do papel.



- Vai sair. Presidente (Rodolfo) Landim está à frente, e estou ajudando no que eu posso. Tenho trabalhado diuturnamente junto do presidente, junto ao Rodrigo Dunshee, vice geral. Estamos trabalhando muito. Tem muita coisa boa para anunciar. Se você aperta um botão, cai um prédio inteiro. Mas para construir, é demorado, é reunião, é amarrar as pontas. Como o presidente disse a mim hoje, temos que amarrar todas as pontas. Vai sair do papel, nosso terreno vai sair. O presidente vai lançar esse estádio para a Nação - afirmou Cacau Cotta, em entrevista à Coluna do Fla.

- O estádio vai sair, pode me cobrar. O terreno vai sair ainda esse ano. Presidente (Landim) está trabalhando diuturnamente para isso, já faz algum tempo. Cada dia é uma reunião, para amarrar várias pontas. Amanhã (27), o presidente, o prefeito e a Caixa (irão se reunir), e a noite ele estará conosco numa reunião de grandes rubro-negros para debater esse assunto e trazer as novidades - disse o dirigente do Flamengo em momento posterior, em entrevista ao Paparazzo Rubro-Negro.

No sábado (25), o Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apareceu ao lado de Cacau Cotta e do Deputado Pedro Paulo para falar sobre o projeto do estádio do clube. Ele reafirmou o compromisso da Prefeitura em facilitar a construção junto à Caixa Econômia.

CT do Ninho do Urubu, onde treina o Flamengo; clube tem projeto para o estádio próprio (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)