Dorival Júnior anunciou a saída do Flamengo no dia 25 de novembro de 2022, após a diretoria rubro-negra fazer sondagem pelo treinador português Vítor Pereira. Ali, deu-se fim a uma passagem histórica com 43 jogos, 66,7% de aproveitamento e dois títulos: Copa do Brasil e Libertadores.



Quase nove meses depois, treinador e clube se reencontram pela primeira vez neste domingo. Agora, em lados e momentos opostos. Enquanto o Flamengo tenta juntar os cacos de mais uma frustação na temporada 2023, Dorival Júnior está com a moral elevada no comando do São Paulo.



+ Ninho do Urubu amanhece com muro pichado e protesto de torcedores do Flamengo; veja vídeo