Neste sábado (8), Flamengo e Palmeiras não saíram do 1 a 1 no Allianz Parque, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo foi de amplo domínio do Alviverde, enquanto a segunda etapa colocou o Rubro-Negro de volta ao duelo. O resultado colocou o Fla na vice-liderança do Brasileirão e manteve o time paulista na quarta posição.