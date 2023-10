Allan se lesinou no dia 13 de setembro, no jogo contra o Athletico Paranaense, e desde então, está entregue ao departamento médico do Flamengo para a recuperação da fascite plantar. Na época da contusão, o volante começou a partida no banco de reservas, e entrou em campo no intervalo, mas atuou por apenas 16 minutos. De lá para cá, o Fla foca na recuperação do jogador, e irá aproveitar o tempo do tratamento para corrigir outro problema.