Flamengo planeja nova investida por Paquetá após recusa do West Ham

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 11:18 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo planeja nova investida para repatriar Lucas Paquetá, atualmente no West Ham, da Inglaterra. No início do mês, o Rubro-Negro fez proposta de 15 milhões de euros (R$ 89 milhões) pelo jogador aos ingleses, que recusaram imediatamente. No entanto, a diretoria do clube carioca mantém estratégia para buscar a contratação.

Segundo informações do portal ge, a recusa da primeira proposta feita pelo Fla aos Hammers já era esperada. A intenção era se posicionar como real interessado no meio-campista e ir além de sondagens, sentindo a postura e a disposição do clube inglês em negociar o jogador da Seleção Brasileira.

Vice-presidente e diretor executivo de futebol do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel tinham viagem a Londres programada para o último fim de semana, mas escolheram adiá-la para o fim do mês. A razão é que há maior otimismo do negócio avançar com a presença de Paquetá, que está de férias após a disputa da Copa América.

Os responsáveis por tocar a negociação acreditam que é importante que o jogador converse com o técnico Juan Lopetegui e dirigentes do West Ham para expressar o desejo de retornar ao Rubro-Negro. Assim, Braz e Spindel aguardam para ir à Inglaterra e conversar pessoalmente com os representantes do clube da Premier League.

A possível contratação de Lucas Paquetá é vista como o "gran finale' da gestão Rodolfo Landim no Flamengo. O segundo mandato do presidente se encerra em dezembro deste ano, e Marcos Braz também deve deixar clube em 2025. Assim, repatriar o meio-campista seria a "coroação" do trabalho de seis anos. Além do jogador da Seleção Brasileira, o Rubro-Negro conversa com Claudinho, do Zenit, e Marcos Antônio, da Lazio.