Flamengo perde mais um titular por lesão

01/09/2024

O fantasma das lesões segue assombrando o Flamengo. Agora, o novo machucado é o lateral direito Varela, que deixou o gramado da Neo Química Arena com muitas dores. De acordo com o Flamengo, em postagem do Instagram, o jogador sentiu dores no quadril e está com dificuldades para se movimentar.

Nos últimos 30 dias, o Flamengo enfrentou 13 problemas médicos, entre lesões e doenças, incluindo o caso de Tite, devido à altitude de La Paz. Além disso, Everton Cebolinha e Nicolás de la Cruz tiveram duas lesões cada. Completando a lista, estão Varela, Matías Viña, Gabigol, Arrascaeta, Pedro, Wesley e Michael.

02/08 – Everton Cebolinha (coxa direita) e De La Cruz (joelho direito)

10/08 – Varela (quadril)

11/08 – Everton Cebolinha (tendão de Aquiles)

16/08 – Matías Viña (joelho direito e fratura na tíbia)

16/08 – Pedro (coxa esquerda)

16/08 – Gabigol (coxa direita)

20/08 – Arrascaeta (coxa esquerda)

21/08 – Wesley (coxa direita)

23/08 – Tite (arritmia)

27/08 - Léo Pereira (joelho esquerdo)

28/08 – Michael e Da La Cruz (coxa direita)