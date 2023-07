A condição do gramado do Maracanã é antiga e parece longe de ser resolvida. Já são algumas temporadas de reclamações frequentes, potencializadas por críticas mais incisivas e até mesmo lesões, mas a resposta para o problema não é simples. O calendário do futebol brasileiro é pesado, e dois clubes revezam as partidas no mesmo campo, piorando a situação.