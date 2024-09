Flamengo marca cirurgia para grave lesão de Pedro

Flamengo em partida contra o Millonarios, no Maracanã, pela Libertadores. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 18:29 • Rio de Janeiro

Pedro já tem data marcada para corrigir grave lesão que tirou da Seleção Brasileira na última semana. Artilheiro da temporada e destaque do Flamengo, camisa 9 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficará fora dos gramados por cerca de um ano.

Mesmo alguns dias após a lesão, o joelho de Pedro continuou muito inchado, o que atrasou a cirurgia, mas o atacante do Flamengo já tem a data para a realização do procedimento e o médico será o mesmo da sua primeira grave lesão.

O Rubro-Negro divulgou, nesta quarta-feira (11), que a cirurgia do jogador acontecerá na próxima sexta e será conduzida pelo mesmo médico que o acompanhou na lesão de 2018. A boa notícia é que a lesão no joelho esquerdo não afetou o menisco desta vez. Confira a nota do clube:

– O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Pedro passará por cirurgia na próxima sexta-feira (13), no Hospital Copa Star. O procedimento terá o objetivo de reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será realizado pelo cirurgião Luiz Antônio Vieira. O Gerente de Saúde e Alto Rendimento do Rubro-Negro, Márcio Tannure, acompanhará a cirurgia. Reforçamos o desejo de uma boa recuperação ao nosso atacante e nos solidarizamos neste momento delicado da sua carreira.

O clube da Gávea decidiu que não buscará reposições para a substituir Pedro nesta temporada. O Rubro-negro chegou a considerar uma contratação emergencial, porém não houve progresso com as opções oferecidas.

Até o momento, o Flamengo encerra a janela de transferências com quatro reforços confirmados. O clube contratou o lateral-esquerdo Alex Sandro, titular da seleção na última Copa do Mundo, e os atacantes Michael, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata.

