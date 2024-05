Flamengo inicia planejamento para Libertadores com dúvidas em relação ao estado de De La Cruz

Tite tem semana cheia de trabalho com Flamengo para a Libertadores e não sabe se contará com De La Cruz (Antonio Pereira/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 23/05/2024 - 10:28

Com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo cumpre um objetivo na temporada e dá tranquilidade aos torcedores. O Rubro-Negro busca dar mais um passo e confirmar sua ida ao mata-mata da Libertadores.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

No Maracanã, a equipe de Tite terá a chance de reverter a imagem ruim do desempenho abaixo da média contra o Amazonas. O Mais Querido ambiciona a liderança do Grupo E, enquanto o Millonarios já está eliminado do torneio e sem chances de classificação para a Sul-Americana.

Uma das grandes dúvidas do elenco é a presença de De La Cruz, que vem sendo uma espécie de motor no meio de campo do Flamengo. O meia sofreu um trauma no joelho direito e será reavaliado no Rio de Janeiro.

Em coletiva, Tite não descartou a presença do uruguaio na partida pela Libertadores, mas também não conseguiu dar garantias da presença do camisa 18. Apesar da "decisão" na próxima semana, o jogador também sonha em estar saudável para a disputa da Copa América com a Celeste.

- O problema do De la Cruz não é físico. É médico, clínico. Foi um trauma, um impacto, e já no intervalo ele estava sentindo. No segundo tempo pediu para sair porque não conseguia mais ter o desenvolvimento. Ele faz o sinal para mim, na condição de substituição. Jogos que são uma exigência física muito grande, é nossa função, departamento de fisiologia, físico, e no caso clínico dele de recuperação para tê-lo no próximo jogo.

Diante desse cenário, Tite tem outras opções no elenco caso De La Cruz não seja opção, como Igor Jesus, que entrou bem e foi decisivo para a vitória do Flamengo sobre o Amazonas. Mas também Lorran, que foi muito elogiado nas últimas semanas, o que ocasionaria em um recuo de posição de Gerson.

Sem confrontos pelo Brasileirão no fim de semana, o Rubro-Negro tem uma semana cheia de trabalho para dar uma resposta. E, quem sabe, encerrar a fase de grupos da Libertadores com moral elevada e deixar os rivais com receio.