Flamengo inicia nesta segunda-feira a preparação para o clássico com o Fluminense

O Flamengo inicia nesta segunda-feira (17) a preparação para o clássico com o Fluminense. As equipes se enfrentam na próxima quarta, às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Brasileirão. Líder da competição, o Rubro-Negro entrará em campo em busca dos três pontos para abrir vantagem diante do Palmeiras.

Após a vitória por 5 a 1 em cima do Sport, que contou com gols de Luiz Araújo, Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles, o elenco do Flamengo recebeu folga no domingo. Assim, os jogadores se reapresentam na manhã desta segunda. O treino está marcado para as 9h30.

Flamengo contará com reforços para enfrentar o Fluminense

Contra o Sport na Arena Pernambuco, o técnico Filipe Luís teve 12 desfalques no Flamengo. Desses, sete estavam com suas respectivas seleções, e cinco no departamento médico. Diante deste cenário, o treinador pode contar com até seis reforços.

O Flamengo fretou um avião para trazer os jogadores uruguaios, colombianos e equatorianos. São eles: Varela, Viña, Arrascaeta, Carrascal e Plata. Ou seja, após os jogos de terça-feira, eles retornarão ao Rio no dia seguinte, podendo ficar à disposição para o clássico no Maracanã.

Após a partida contra o Sport, Filipe Luís comentou a possibilidade de contar com esses atletas, que serão avaliados pelo departamento médico.

— Sinceramente? Não sei. Não temos meias de origem sem Arrascaeta e Carrascal. Vamos ver as recuperações do Allan, do Pedro, do Jorginho, de todos os jogadores do DM. Acho difícil no Fla-Flu e difícil que os convocados cheguem em plena forma. Mas alguns deles não tenho dúvida que vão se colocar à disposição para ajudar, são jovens. Vendo como eles chegam, vou tentar a melhor decisão — disse Filipe.

Filipe Luís durante o jogo entre Sport e Flamengo (Foto: Edvaldo Lima/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Além dos jogadores convocados, o Flamengo pode contar com o retorno de Jorginho, que se recupera de lesão na coxa direita. Já Léo Ortiz, com dores no tornozelo direito, e De La Cruz, que cumpre cronograma do departamento médico e da comissão técnica, são dúvidas. O mesmo acontece com Allan, que trata uma fascite plantar.

Convocados da Seleção Brasileira não devem jogar

Alex Sandro e Danilo, que estão com a Seleção na Europa, não devem ficar à disposição para o clássico. Eles só devem retornar na véspera do jogo.

Classificação do Brasileirão

Com a vitória do Flamengo em cima do Sport e a derrota do Palmeiras para o Santos, o time carioca assumiu a ponta do classificação, com 71 pontos. O Verdão, que encara o Vitória na quarta, tem 68.

