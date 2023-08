Temporada 2022:

Atlético-MG 2 a 1 Flamengo (8ª Copa do Brasil)

Flamengo 2 a 0 Atlético-MG (8ª Copa do Brasil)

Flamengo 0 x 0 Athletico-PR (4ª Copa do Brasil)

Athletico-PR 1 a 0 Flamengo (4ª Copa do Brasil)

São Paulo 1 a 3 Flamengo (Semifinal Copa do Brasil)

Flamengo 1 a 0 São Paulo (Semifinal Copa do Brasil)

Corinthians 0 a 0 Flamengo (Final Copa do Brasil)

Flamengo 1 (6) a 1 (5) Corinthians (Final Copa do Brasil)

Tolima 0 a 1 Flamengo (8ª Libertadores)

Flamengo 7 a 1 Tolima (8ª Libertadores)

Corinthians 0 a 2 Flamengo (4ª Libertadores)

Flamengo 1 a 0 Corinthians (4ª Libertadores)

Vélez 0 a 4 Flamengo (Semifinal Libertadores)

Flamengo 2 a 1 Vélez (Semifinal Libertadores)

Flamengo 1 a 0 Athletico-PR (Final Libertadores)