No último sábado (29), no jogo contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro, Pedro se recusou a aquecer com os companheiros quando percebeu que não entraria em campo. A atitude do camisa 9 gerou o episódio de agressão que o atleta sofreu do ex-prepador físico. Apesar do ocorrido com o atacante, o Flamengo avaliou a situação de duas formas, e entendeu a atitude como indisciplinar. Além disso, Pedro também faltou ao treino de segunda-feira sem explicações, sendo mais um ponto levado em consideração pela diretoria.