O Conselho Diretor aceitou o parecer da comissão de inquérito, e Túlio Rodrigues foi enquadrado no Artigo 24, inciso XI do estatuto do Flamengo, sobre "preferir expressões desonrosas contra membros de poder". O jornalista foi punido com 60 dias de suspensão (já cumpriu 15, faltam 45) e está proibido de frequentar a sede social do clube e exercer direitos políticos. Dessa forma, Túlio não pode votar ou ser votado nas eleições presidenciais de 2024, bem como atuar como conselheiro no CoDe.