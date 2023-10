Nesta quinta-feira (12), Tite comandou o terceiro dia de treinamentos no Ninho do Urubu. Após as atividades, o Flamengo divulgou a tão esperada foto do "primeiro encontro" entre o técnico e Gabigol. A imagem encerra as discussões acerca de um possível climão entre as partes. Gabi, inclusive, comentou a publicação e deu boas vindas ao novo comandante.