Com a renda bruta de mais de R$ 117 milhões em arrecadação com bilheteria, o Flamengo ainda tem sete jogos a disputar como mandante na temporada, e os valores devem aumentar consideravelmente. O próximo compromisso do Fla no Maracanã é o duelo contra o Vasco, pela 28ª rodada do Brasileirão, e o Rubro-Negro deve arrecadar um bom montante com os ingressos da decisão.