Flamengo deve contar com retornos importantes para ‘decisão’ contra o Bahia

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 12:42 • Rio de Janeiro

O Flamengo se apresentou na manhã desta segunda-feira (9), no Ninho do Urubu, para dar sequência à preparação para enfrentar o Bahia, na quinta-feira (12), pela Copa do Brasil. Segundo o "ge", Gabigol e Arrascaeta se recuperaram de suas respectivas lesões e foram a campo pela primeira vez.

Além da dupla, o zagueiro Léo Pereira, que ficou fora contra o Corinthians, já se recuperou de entorse no joelho esquerdo e treina normalmente no CT. David Luiz também está integrado ao elenco rubro-negro.

De la Cruz, por sua vez, segue realizando trabalho interno por causa da lesão no músculo posterior da coxa direita. O tratamento do camisa 18 previa uma recuperação entre duas a três semanas, o que faz com que talvez chegue no limite para encara o Bahia. Em meio a uma maratona de jogos, Tite pode optar por preservá-lo e evitar o risco de uma nova lesão.

Nos treinos de segunda e terça, início da preparação para a partida decisiva, o Flamengo não contará com os atletas que estão nos compromissos da Data Fifa: Gerson e Fabrício Bruno, convocados para Seleção Brasileira, Erik Pulgar, no Chile, e Varela, no Uruguai. Os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo serão na terça-feira, e os atletas se apresentam ao clube no dia seguinte.

Em meio aos problemas e as dúvidas, Tite conta com o reforço de Carlos Alcaraz para o setor do meio-campo. Embora tenha sido expulso contra o Corinthians em sua estreia no Brasileirão, o argentino está disponível para atuar na Copa do Brasil e demonstrou boas valências em sua primeira partida.