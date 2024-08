(Foto: Aizar Raldes/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 15:06 • Rio de Janeiro (RJ)

A arritmia cardíaca sofrida por Tite, em La Paz, na Bolívia, foi revertida com o uso de medicamentos. Com isso, o Flamengo descartou a necessidade de uma cirurgia. Confira o boletim médico divulgado pelo Rubro-Negro abaixo.

A Fibrilação Atrial sofrida pelo técnico Tite foi revertida com os medicamentos. Não há procedimento cirúrgico agendado. O treinador segue em tratamento e realizando exames. Permanecerá internado ao menos até amanhã.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, também atualizou o caso na coletiva de apresentação do atacante Michael. O dirigente espera contar com Tite o quanto antes e, além disso, o técnico está sob observação.

Eu sei da expectativa das pessoas depois da notícia do Tite. É importante comentar que ele já teve a arritmia dele revertida através de medicamento. Ele está sob observação. A gente tem a expectativa de tê-lo muito em breve aqui conosco para poder fazer o nosso treinamento — afirmou Landim em coletiva

Tite passou mal depois da entrevista coletiva após a derrota para o Bolívar, em razão da altitude de La Paz, que fica a 3.650 metros acima do nível do mar. O técnico do Flamengo sentiu dor no peito, palpitação e dificuldade para respirar.

Os médicos do Flamengo examinaram Tite e detectaram frequência cardíaca elevada. Ainda no vestiário, o técnico rubro-negro recebeu medicação venosa. Com isso, o Departamento Médico se sentiu seguro para que o treinador voltasse para o Rio de Janeiro.

Tite ficará internado pelas próximas 24 horas em observação. A alta será avaliada dia a dia. Caso o técnico não comande o Flamengo no domingo (25), Cléber Xavier ou Matheus Bachi são as opções para a beira do campo.

O Flamengo enfrenta o Bragantino neste domingo (25), às 20h, no Maracanã. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.