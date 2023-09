Contudo, a missão do Flamengo na final da Copa do Brasil não será nada fácil. O Tricolor Paulista venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã, e tem a vantagem do empate no Morumbi. Fora de casa, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão durante o tempo regulamentar. Em caso de vitória simples do Fla, a decisão será no pênaltis. A bola rola no domingo (24), às 16h (de Brasília).