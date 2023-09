Quem vê apenas as estatísticas acha que o Flamengo foi amplamente superior ao Goiás, o que não aconteceu. E com todo respeito o Rubro-Negro foi um amontoado de nadas. Não conseguiu apresentar um detalhe proveitoso e que acendesse uma mínima luz no fim do túnel para a final da Copa do Brasil. Ao contrário, gerou ainda mais preocupação.