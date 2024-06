Flamengo tenta manter invencibilidade recente no Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 17:28 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo divulgou nesta última terça-feira (25) que o atleta Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo e já iniciou o tratamento. Apesar da situação, os exames não apontaram uma lesão. O destaque fica para o garoto Victor Hugo, que será o substituto do atacante na partida de hoje à noite, contra o Juventude, pelo Brasileirão.

Oprovável time do Flamengo para o confronto contra o Juventude é: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Leo Ortiz, Gerson e Lorran; Victor Hugo, Luiz Araújo e Pedro.

Outro "desfalque" é do zagueiro David Luiz, que mesmo com dores no joelho, viaja com o elenco, mas deve começar no banco de reservas. O camisa 23 saiu de campo no último domingo (23), no clássico contra o Fluminense, sentindo muitas dores. Entretanto, a avaliação feita na última segunda-feira (24) descartou qualquer lesão.

Victor Hugo ganha mais uma oportunidade com Tite no Flamengo(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Com a recente entrada de Bruno Henrique no DM, o Flamengo chega a oito desfalques no período: Viña, Varela, Arrascaeta, De La Cruz, e Pulgar estão convocados, e Cebolinha e Igor Jesus se recuperam de suas respectivas lesões: entorse no quadril e tornozelo esquerdo.