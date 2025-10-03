Flamengo critica arbitragem do Brasileirão e cita jogos contra quatro clubes

O Flamengo publicou nota oficial nesta terça-feira (3) criticando a arbitragem por interromper excessivamente suas partidas recentes no Campeonato Brasileiro. O clube carioca identificou, por meio de estudo interno, que seus quatro últimos jogos apresentaram tempo de bola rolando inferior a 55 minutos, abaixo da recomendação internacional de 60 minutos de jogo efetivo.

continua após a publicidade

➡️ Libra sobe o tom: ‘É falso afirmar que o Flamengo deseja o diálogo’

Na publicação feita em seu perfil no Instagram, o rubro-negro classificou as intervenções dos árbitros como "interferência excessiva e desnecessária". O clube destacou especificamente o empate sem gols contra o Cruzeiro, na última quinta-feira, quando o primeiro tempo registrou o menor tempo de bola em jogo da temporada em partidas do Flamengo. Ramon Abatti Abel apitou o jogo contra o time mineiro no Maracanã.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O confronto contra o Juventude, realizado no estádio Alfredo Jaconi no dia 14 de setembro, também foi mencionado por ter apresentado menos de 50 minutos de bola rolando. Além destes, os jogos contra Corinthians e Vasco completam a lista das partidas com baixo tempo útil.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís sai em defesa de Samuel Lino, vaiado por torcedores do Flamengo no Maracanã

"Levantamento interno mostra que as últimas quatro partidas do Flamengo — contra Juventude, Cruzeiro, Corinthians e Vasco — estão entre as seis piores em tempo efetivo de jogo na competição. O padrão observado é claro: a arbitragem tem marcado faltas ao mínimo contato, mostrado rigidez com um ou dois metros em cobranças de lateral, permitido paralisações sucessivas, marcado faltas inexistentes, alongado revisões e prejudicado o ritmo das partidas, impedindo que a bola circule pelo tempo mínimo necessário", afirmou o clube em sua manifestação.