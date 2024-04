Flamengo chega à final da Copa Rio sub-20 com equipe B e Raphael Bahia no comando

Raphael Bahia comanda a equipe B do Flamengo sub-20 (Foto: Nayra Halm / Foto do jogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 17:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo sub-20 está pronto para a disputa da final da Copa Rio 2024. Em jogos de ida e volta, contra o Vasco, a equipe rubro-negra vai disputar o troféu após uma campanha de evolução, em busca do título inédito. Classificado em segundo lugar no primeiro turno, com nove pontos, a equipe B da categoria sub-20, comandada pelo técnico Raphael Bahia, eliminou o Fluminense na fase semifinal. O técnico, que foi semifinalista da Copinha 2024, compartilhou suas expectativas e análises sobre a decisão.

- Jogar mais uma final é importante para o processo do clube. Eu, particularmente, já tinha jogado algumas finais em outras equipes. A gente sabe que é um momento que vai ser resolvido no detalhe. Jogo final, ainda mais clássico, é um jogo bastante complicado. A gente acredita muito no potencial desses meninos pois eles vêm evoluindo muito a cada dia, entendendo um pouco mais de como a gente gosta de jogar - afirmou Raphael.

- A gente tem tudo para sair com um passo já para garantir essa conquista. E, particularmente, é muito bom chegar na final. Acho que, quando você chega em uma final, você percebe que o teu trabalho está sendo bem realizado. E ganhar o título é coroar o trabalho desse primeiro semestre que tem sido maravilhoso aqui no clube - completou o treinador.

Para chegar até aqui a equipe teve quatro vitórias, um empate e duas derrotas, com 12 gols marcados e 8 sofridos. Já Raphael Bahia, que está na Gávea há pouco mais de um ano, acumula 51 jogos pelo rubro-negro, com 33 vitórias, sete empates e 11 derrotas, com 89 gols marcados e apenas 38 sofridos. Ele tem a oportunidade agora de conquistar seu 4º título desde então, sendo o primeiro na categoria sub-20.

Raphael Bahia é o técnico da equipe B do sub-20 do Flamengo (Foto: Nayra Halm / Foto do jogo)