Flamengo: Braz ressalta dificuldade do Carioca e celebra título invicto: ‘Quando vence, tem que comemorar’

Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 23:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Na premiação do Campeonato Carioca, Marcos Braz exaltou a conquista do Campeonato Carioca do Flamengo. Além disso, o dirigente ressaltou a dificuldade da competição por conta da força dos adversários.

- O Campeonato Carioca foi disputado pelo atual campeão da Libertadores. Os números que foram apresentados pelo Flamengo, de maneira invicta, sofrendo poucos gols, é a maior campanha da história do estadual que tem mais de 100 anos é uma satisfação. Três times que disputam o Campeonato Brasileiro jogam essa competição. Quando a gente perde, a gente vai para casa chorar. Quando ganha, tem que comemorar.

Em 15 partidas disputadas, o Flamengo conquistou 11 vitórias e teve apenas quatro empates. Além do cartel assustador, o Rubro-Negro encerrou o estadual com o melhor ataque e com a melhor defesa da competição.